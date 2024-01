Huseigarar ved Stad skipstunnel til retten

Fem huseigarar og ei bedrift møter Kystverket i ei rettssak 13.–16. mai. Eigedomen deira vil gå tapt når Stad skipstunnel skal byggast. Sidan huseigarane ikkje godtek dette, har staten gått rettens veg for å ta over med makt. Den såkalla oreigningssak går i Sogn og Fjordane tingrett, og her blir det avgjort om eigedomane må rivast og kva dei eventuelt får i erstatning.