Huseigar kjende seg truga

Politiet rykte i ettermiddag ut til ei privat bustadadresse i Førde. Ein mann i 20-åra kontakta politiet etter at han hadde fått ein trugande og aggresiv person på døra. Til Firda skildrar operasjonsleiar Bjarte Rebnor i Vest politidistrikt episoden som ikkje alvorleg. Han seier døra har vore lukka gjennom hendinga og at det ikkje har vore fysisk kontakt mellom partane. Politiet er på staden for å finne ut kva soom har utløyst hendinga.