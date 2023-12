Det er ikkje alle som gir seg utan strid. I alle fall ikkje i Bergen. Der heiter det å ikkje belite seg. Det å stå på sitt blir gjerne sett på som ein dyd.

I Sædalen i Bergen har Erik Sævereid tatt rolla som David i kamp mot Goliat.

Han har både Bergen kommune og Statsforvaltaren i Vestland mot seg. Men Sævereid meiner lover og reglar må gjelda likt for alle.

Kommunen meiner han har gjort noko ulovleg.

Sævereid meiner kommunen gjorde noko ulovleg lenge før han.

– Her ser du problemet vårt, seier han og peikar ned bak ein provisorisk betongmur.

Problemveg

Han står i Sædalsvegen, der familiens draumehus stod ferdig i fjor. I det bratte terrenget er det vid utsikt frå den stilreine, svartbeisa bustaden.

Men det er ikkje draumehuset som er problemet. Det er den kommunale vegen like bak.

Det bratte terrenget har blitt eit problem som kan kosta Sævereid minst 600.000 kroner.

For då han kjøpte tomta og gravearbeidet starta, gjekk det dårleg. Mykje av vegen like bak huset raste ut.

Sjølv om han hadde fått løyve til å bygga huset fire meter frå vegen.

Bustadhuset ligg ope og fritt, men så bratt at vegen i bakkant rasa ut då hustomta vart planert. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Uforsvarleg vegfylling

Heile fortauet og litt av bilvegen forsvann ned bakken saman med vegfyllinga. Støttemuren vart hengande i lause lufta og knakk. Det måtte settast opp betongelement som sikring mot det gapande holet langs vegen.

Dei står der framleis.

– Den offentlege vegen har blitt skadd av eit privat tiltak. Det er tomteeigaren sitt ansvar, konstaterer avdelingsleiar i bymiljøetaten i Bergen, Tord Honne Holgernes.

Men Sævereid er ikkje einig.

Støttemuren til vegen stod på lausmassar og over fire meter inne på eigedommen, og vart hengande i lause lufta etter gravinga. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Meiner vegen var bygd ulovleg

Det var entreprenøren hans som grov ut hustomta, men Sævereid meiner kommunen er ansvarleg:

For det første fordi han meiner vegen var bygd uforsvarleg.

– Du ser resten av støttemuren som knekte av. Den stod over fire meter inn på eigedommen vår her. Muren var bygd berre på lausmassar, sjølv om berget heller opptil 70 grader her. Uansett kor me hadde grave på eigedommen vår, så hadde vegfyllinga byrja å rasa ut under vegmuren, seier han.

For det andre meiner han at vegen var bygd ulovleg, lenge før han kjøpte tomta.

Det fann han ut etterpå, då landmålaren kom og målte opp hustomta: Eigedomsgrensa gjekk langt inne på den kommunale vegen.



– Vegen har blitt utvida langt inn på eigedommen vår utan heimel. Her har dei eigentleg berre tatt seg til rette og bygd ut, og dei vil ikkje ta ansvar for noko.

Finn ikkje dokumentasjon

Bergen kommune vedgår at vegen ligg inne på tomta til Sævereid, men har ikkje funne dokumentasjon på verken byggjesøknad, nabovarsel eller ekspropriasjon i samband med utvidinga av vegen.

– Det er ikkje unormalt at ein offentleg veg ligg på privat grunn. Det har me veldig mange stader i Bergen og andre stader i Noreg, seier Holgernes.

– Kan det offentlege berre ta seg til rette på ein privat eigedom og byggja veg der?

– Nei, det blir planlagt og gjort på ein skikkeleg måte.

– Men det har jo verken vore nabovarsling eller ekspropriasjon?

– Nei, så vidt me kan sjå ligg det ikkje føre ein slik avtale, utan at me meiner at det er avgjerande.

Tord Honne Holgernes i Bymiljøetaten avviser at vegen er bygd ulovleg, og seier tomteeigar Sævereid har ansvar for skaden på vegen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunen: – Ikkje ulovleg

Holgernes avviser at vegen vart utvida ulovleg, verken då fylkeskommunen hadde ansvaret eller etter at vegen vart kommunal i 2007.

– Nei, det følgjer av veglova at vegen er eigd og blir styrt av det offentlege. I arkiva våre og der me kan finna informasjon kan me ikkje sjå at dette er ein ulovleg bygd veg. Me meiner tvert imot at me har funne haldepunkt for at vegen er etablert etter semje med den dåverande grunneigaren.

– Men du sa at de ikkje har dokumentasjon?

– Me har dokumentasjon som tilseier at det skjedde i einigheit med grunneigar den gongen. Kommunen fekk då løyve til å leggja ei fylling som held vegen oppe.

– Men akkurat det er jo også eit springande punkt?

– Me har jo aldri hatt nokre indikasjonar på at den vegen skulle rasa ut. Hadde me hatt det, hadde me gjort tiltak for lenge sidan.

Bygget med Natland kafé stod heilt i vegkanten i Sædalsvegen. Det vart rive i oktober 1974. Foto: Morgenavisen 23. mars 1974

– Veldig kjedeleg sak

Erik Sævereid avviser at kommunen har dokumentert at det på 1970-talet vart gitt løyve til å utvida vegen inn på eigedommen (sjå faktaboks).

Den historiske striden om kafébygget i Sædalsvegen Ekspander/minimer faktaboks På eigedommen kalla «Svingen» i Sædalsvegen låg det i mange år eit hus med tre butikklokale og Natland kafé heilt i vegkanten. På 1960-talet blei bygget ståande tomt, fordi det var uavklart om og korleis vegen skulle utvidast. I januar 1972 skreiv den dåverande eigaren, Lajla Andersson, utålmodig til Statens vegvesen, «idet eiendommen nå har ligget i 10 år i påvente av endelig utforming av Sædalsvegen.» Ho meinte «en erstatning på 100.000,- kroner, ekspropriasjonstakst for eiendommen, og at man skaffer meg en ny forretningseiendom i distriktet, er et almindelig forlangende.» I august 1972 fekk ho melding frå Statens vegvesen om at det var «kommunen som skal besørge ekspropriasjon og eiendomsinngrep», men at «Vi vet ikke noe bestemt om når ekspropriasjon vil finne sted.» Kommuneadministrasjonen tilrådde seinare same månad «at kommunen innløser eiendommen på det nåværende tidspunkt, og at tomten blir ryddet.» I juli 1973 tilbaud Andreasson kommunen «å kjøpe eiendommen, og at jeg som ulempeserstatning får tilbud fra kommunen om ny forretningstomt.» Ho skreiv at «i forbindelse med den planlagte utbygging av veien, vil eiendommen bli berørt, ikke selve veitraseen, men i umiddelbar nærhet av denne.» Det er ikkje dokumentert at det nokon gong vart gjennomført ekspropriasjon. Derimot signerte kommunen ein avtale med Andersson i oktober 1974. Kommunen påtok seg då arbeidet med å fjerna det falleferdige huset, og ho hadde plikt til å refundera 4.800 kroner for arbeidet dersom ho seinare fekk seld eller heilt eller delvis ekspropriert eigedommen. Avtalen frå 1974 seier ingenting om at vegen skulle utvidast inn på eigedommen. Ifølge eit handskrive notat frå kommunen i november 1974 vart bygget rive i oktober same år. Kjelde: Fleire dokument frå arkivet til Bergen kommune.

Tomteeigar Sævereid meiner byggjeløyvet han fekk i 2021 viser at kommunen har rota det til og har medansvar for at vegen rasa ut.

– Eg fekk løyve til å grava eigentleg heilt inntil grensa, og til å byggja huset fire meter frå vegen. Dei har ikkje hatt orden på papira sine i kommunen med tanke på avstand frå hus og til veg.

Holgernes i bymiljøetaten seier at det var tomteeigar Sævereid som skulle ha sørga for sikker graving.

– Når du søker om løyve til å bygga nær veg, går ikkje vegstyresmaktene inn og aktivt ser på kva som ligg av vegmassar og slikt. Det er tiltakshavar sitt ansvar. For oss er ikkje dette med eigedomsgrensa det som er det viktigaste. Det viktigaste er at ein offentleg veg har blitt skadd.

Erik Sævereid er no pålagd å bygga opp att den kommunale vegen. Det vil kosta 600.000, men han vurderer søksmål for å få pengane tilbake frå kommunen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Retting kostar 600.000

Kommunen har pålagt Sævereid å retta opp skaden. Elles blir det tvangsmulkt. Dermed må han bruka 600.000 kroner på byggja opp att vegen og ny, trygg støttemur.

Sævereid seier han allereie har brukt over 100.000 kroner på saka. Han meiner kommunen gir han rekninga for at dei sjølv ikkje har bygd ein trygg veg med forskriftsmessig vegfylling.

– Me må bygga ein ny mur for den ulovlege vegen som kommunen har inne på eigedommen vår. Det er tungt. Det er ikkje sånn det burde vore, seier han.

– Her står du og seier at kommunen har gjort noko ulovleg, og kommunen seier at du har gjort noko ulovleg?

– Ja. Problemet er at dei har heimel til å gi meg pålegg. Det har ikkje eg, ler han oppgitt.

Sædalens svar på David mot Goliat har engasjert advokat, og har ikkje gitt opp å ta saka vidare for domstolane.

– Eg har prøvd å komma i dialog med kommunen for å unngå rettssak, men det er som å snakka til veggen, meiner Sævereid.