Husbrann i Høyanger

Like etter klokka fire i natt rykte naudetatane ut etter melding om brann i eit hus i Høyanger. Ein time seinare melder politiet at huset er overtent. Stian Kvam som er vaktleiar ved 110-vest seier det ikkje har vore folk i huset, og at dei har fått slått ned flammane. Det var ein periode fare for at brannen skulle spreie seg til andre hus og bilar. Kvam seier dei no har slått ned flammane og driv nedkjøling