Husa gir seg i politikken

Beate Husa gir seg som politikar. Det melder BT. For to månader sidan gav ho seg som helsebyråd då KrF gjekk ut av byrådet. No har ho gitt beskjed om at ho ikkje ønskjer å halda fram i politikken etter neste lokalval.

– Eg tenkjer at dei som skal på denne lista må vera topp motiverte. For meg er ikkje den naudsynte motivasjonen på plass, seier ho til avisa.