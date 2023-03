Hus totalskadet i brann

Et hus i Sagvåg på Stord ble totalskadet i en brann i natt. Ingen personer ble skadet i brannen, som ble meldt like før klokken ett. Huset skal være totalt utbrent innvendig og også ha store skader utvendig. Brannvesenet driver etterslukking på stedet. Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg.