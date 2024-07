1) Omtrent kor mykje av lakseproduksjonen bygger på høvesvis 0-årig, 1-årig og evt. 2-årig smolt?

2) Kva taler for og mot hurtigveksande smolt?

3) Kva er dykkar svar på kritikk/påstandar frå dei som argumenterer for meir saktevoksande smolt?

4) Korleis blir dette spørsmålet vurdert av Sjømat Norge? Og er det aukande debatt/bevisstheit om dette temaet i næringa?

Svar frå administrerande direktør Jon Arne Grøttum:

1) Det er ikke lenger så vanlig å skille mellom 0- , 1- og 2 årig smolt. Dette fordi det nå kan klekkes rogn hele året og at i mange tilfeller holdes fisken på land i første periode. Hvis vi definerer vårsmolt som settes ut i de første seks månedene, så utgjør den ca 40% av utsettet (litt tilsvarende tidligere kalt 0-åring). Høstsmolt (litt tilsvarende 1-åring) utgjør da 60%. Det produseres i svært liten grad i dag det som ble kalt 2-åring.

2) Først og fremst må man sørge for at det opereres innenfor rammene av forsvarlig dyrehold. For vekselvarme dyr så kan ofte veksten økes ved å øke temperaturen, men samtidig vil en for høy temperatur kunne ha negative biologiske konsekvenser. Næringen erfarte at for høy temperatur for befruktet rogn medførte misdannelser, noe som var etisk uforsvarlig og produksjonsmessig ulønnsomt. Da vi fikk denne kunnskapen ble temperaturen under rognproduksjonen redusert.

3) Gitt av pkt. 2

4) Havbruksnæringen søker alltid best mulig kunnskap, både for fisken og for å optimalisere bruken av ressurser. På initiativ fra næringen er det etablert en eget forskningsfond som blant annet jobber med denne type problemstillinger. Sjømat Norge har som mål at havbruket bestandig skal bygge på gode og grundige faglige vurderinger.