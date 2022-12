Hurtigspor for mineralverksemd i Noreg

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt fram fem tiltak som skal påskunde prosessen med å få i gang den norske mineralaktiviteten. – Utviklinga tek for lang tid. Mineral er avgjerande for det grøne skiftet. Det er behov for kritiske råvarer, derfor er det viktig å stimulere til utvikling av slike prosjekt, seier Vestre.