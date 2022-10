Hurtigbåtar tek over for ferjer

Både i Nordfjord og Sunnfjord tek hurtigbåtar over for innstilte ferjer. På ferja mellom Måløy og Oldeide har ein trailer køyrd seg fast på dekk. Der går hurtigbåten MS Øyglimt mellom Måløy og Husevåg. På ferjesambandet Askvoll-Fure-Værlandet går det også hurtigbåt no.