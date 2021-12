Fredag møtte dei to kvarandre i Sogn og Fjordane tingrett.

Her kjempa dei for eigarskapet til ein hund.

Ei ganske uvanleg sak, konstantar advokatar som har vore inne i saka.

– Eg har ikkje vore bort i ei liknande sak før, seier advokat Njål Ødegård.

Bikkjeslagsmål blir advokatmat

For dei to kvinnene som møtte i Sogn og Fjordane tingrett fredag, er det ei fôrvert-avtale som skaper trøbbel. For fleire år sidan gjorde eigaren av hunden ein avtale med ein lokal fôrvert.

Her blei det slått fast at hunden skulle bu hos fôrverten. Eigaren skulle få den tilbake for avl på eit par kvalpekull, sidan eigaren driv med oppdrett.

Å vere fôrvert betyr at ein får ein hund frå ein oppdrettar, som regel gratis, men mot at hunden får kome tilbake hos oppdrettaren for avl.

Det var Sogn Avis som først omtalte konflikten mellom partane.

Men då hunden skulle tilbake for avl, meinte eigaren at hunden ikkje såg ut til å vere frisk.

At fôrverten også hadde flytta til ein annan del av landet, reagerte oppdrettaren på. Eigaren meinte fôrverten hadde brote avtalen dei hadde, og nekta å sende hunden tilbake.

Saka enda opp i forliksrådet. Her vann eigaren fram. Fôrverten tok dermed saka til tingretten.

– Ganske uvanleg

Ane Rode er advokaten til fôrverten som no vil ha hunden tilbake. Ho ønskjer ikkje å kommentere saka. Den tidlegare advokaten til kvinna, Thomas Oftedahl, har sagt til Sogn Avis at kvinna har behandla hunden godt og ikkje brote avtalen.

Njål Ødegård er advokat for eigaren og oppdrettaren i Sogn og Fjordane.

– Den er ganske uvanleg, seier han, og viser til at han bere kjenner til nokre få andre saker lokalt som går på tvist om dyr.

SPESIELL: Advokat Njål Ødegård representerer kvinna som har blitt saksøkt av ein fôrvert. Han seier han aldri har vore borti ei liknande sak før. Foto: Privat

Advokaten seier det er viktig å ha gode avtaler for å unngå slike konfliktar

– Kvifor får ein slike saker opp i rettsapparatet i dag, trur du?

– Folk har eit nærare forhold til kjæledyra enn tidlegare. Då var dei meir til nytte, men no blir dyra meir som familiemedlemer. Det er meir som står på spel, og det påverkar nok.

Dom i saka er venta å kome andre veka i januar.

Mange kjensler og mykje konfliktar

For Oslo-advokat Stephan Didrich Eid, som har hunderett som spesialitet, er hundekranglar derimot kvardagskost.

Vanlege konfliktar går på kven som skal ta veterinærrekninga for ein hund som har blitt selt vidare, og som viser seg å ha blitt sjuk på eit ukjent tidspunkt.

Sjølv om det ofte ikkje er store pengesummar på spel, og advokatutgiftene fort kan bli høge, er dette ofte uvesentleg for dei som tek saka si til retten:

– Det er nemleg mange kjensler i sving. Folk er glade i dyra sine, og vil gjerne bruke advokat for å få rett i tvisten, seier advokat Eid.

Det blir ofte mange kjensler når kjæledyr er involvert. Her er det hunden Zlatan frå TV-serien «Fra bølle til bestevenn". Foto: Max Emanuelson / Max Emanuelson

Både Dyrevernalliansen og dyrevernorganisasjonen Noah seier dei får ei rekkje spørsmål frå folk om dyrekonfliktar. Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen fortel at dei ser meir tvistar i takt med at det har blitt meir vanleg å omplassere eller sette dyr ut på fôr.

– Ein skriftleg kontrakt er ikkje berre ein tryggleik for kjøpar og seljar, men også for dyret, poengterer Kleveland.

Konflikt om omplasserte dyr

Dei fleste sakene hamnar i Forliksrådet eller Forbrukarrådet først.

Det er ikkje eigne tal på konflikt knytt til eigarskap, men under tematikken «husdyrkonflikt», blei det i fjor behandla 106 slike saker. Dette går mellom anna brot på hundelova og hendingar knytt til husdyr som kan vere plagsame eller trugande.

I år har det fram til november blitt 130 slike saker.

Kor mange rettssaker som går på eigarskap for dyr, finst ikkje tal på.

Men det er fleire enn dei to kvinna som møtte i Sogn og Fjordane tingrett, som har hamna i retten.

Også for ein oppdrettar og ein fôrvert i Jæren i 2016, hamna usemja i tingretten. Då var det hunden «Ludde» det blei krangla om. I Sør-Trøndelag tingrett blei det i 2017 rettssak om ein mops, medan usemja som hamna i Heggen og Frøland tingrett i 2018, handla om bengalkatten Kikki.