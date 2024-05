Høyring overskotsvarme

Regjeringa vil at aktørar som planlegg anlegg som krev mykje energi må gjennomføre kost-nytteanalysar av potensialet for å utnytte overskotsvarme. Nå blir forslag sendt til forskrift på høyring.

– Bruk av overskotsvarme er og vil vere eit viktig bidrag for å frigjere kraft og nettkapasitet, som igjen vil bidra til at vi kan realisere fleire moglegheiter over heile landet. Regjeringa vil derfor legge til rette for auka bruk av overskotsvarme, og sender denne forskriftsendringa på høyring, seier energiminister Terje Aasland.