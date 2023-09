Høyre-topp forbanna på nytt fylkesflertall: – Arrogant overfor velgerne

Ap, Sp, SV, KrF, V og MDG er enige om en ny samarbeidsavtale på fylkestinget i Vestland.

De har 33 mandater, som er flertall med knappest mulig margin.

NRK erfarer at Jon Askeland trolig blir fylkesordfører. Det er ventet en avklaring i løpet av dagen.

Nyheten får Høyres fylkesordførerkandidat, Silja Ekeland Bjørkly, til å steile. Sentrumspartiene har nemlig ikke tatt kontakt med Høyre for å sondere mulighetene for et samarbeid med dem. Høyre ble største parti i valget med 22,7 prosent av stemmene.

– Jeg blir rett og slett ganske forbanna. Jeg synes det er arrogant overfor velgerne, sier Silja Ekeland Bjørkly.

Hun sier at hun har hatt samtaler med sentrumspartiene i valgkampen og valgkvelden. Der oppfattet hun at Senterpartiet, Venstre og KrF ønsket å ha sonderinger også med høyresiden. En invitasjon fra Bjørkly står nå ubesvart, sier hun.

– Vi ble størst i valget, og gikk mest fram. Velgerne har dermed pekt ut en ny kurs når Ap og Sp går ned, mens de borgerlige partiene går kraftig fram.

– Hvordan vil dette påvirke samarbeidsklimaet på fylkestinget?

– For det første blir det tøft for dem siden de har knappest mulig flertall. Da må de ha med absolutt alle i alle voteringer. Vi kommer til å være tøffere i våre krav nå.