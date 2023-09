Høyre snur – åpner for å diskutere tunnelalternativet

Høyre vil nå forhandle med partier som ikke vil ha Bybanen over Bryggen i Bergen. Det skriver Christine Meyer (H) på sin Facebookside.

Hun skriver at hun har snakket med byrådsleder Rune Bakervik og spurt ham om han vil tre til side for et Høyre-ledet byråd. I samtalen skal hun ha forsikret ham om at de ikke ville gå inn for omkamp om bybanetraseen til Åsane.



Dette skal Bakervik ha avvist, ifølge Meyer. Derfor vil Høyre inngå samtaler med partier som vil ha utredning av et tunellalternativ u håp om å få mer støtte til et Høyre-ledet byråd.

Meyer garanterte i valgkampen at Høyre ikke vil ha noen omkamp om bybanetraseen.