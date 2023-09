Høyre fortsetter byrådsforhandlinger – Ap venter til i morgen

Etter partiene i Bergen ble invitert inn til en samtale med fungerende ordfører Eira Garrido (SV) i går, ble det klart at verken Rune Bakervik (Ap) eller Christine Meyer (H) har et flertall bak seg i bystyret. Hvem som skal styre byen de neste fire årene er dermed fremdeles uklart.

Det har ført til at sittende byrådsleder Bakervik har åpnet for nye samtaler på venstresiden, samtidig som Høyre, Venstre og KrF sitter i forhandlinger om mulig byrådssamarbeid.



NRK får bekreftet at Høyre fortsetter forhandlingene i dag på gamle rådhus i Bergen, mens Arbeiderpartiet og Bakervik venter med samtalene til i morgen.