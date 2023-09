Høyre etter samtaler: – Optimistiske

Høyre har tirsdag hatt innledende samtaler med Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre med tanke på byrådssamarbeid.

– Vi har hatt en hyggelig kaffeprat med tre partier og er optimistiske med tanke på veien videre, sier Høyres gruppeleder Charlotte Spurkeland til NRK.

De fire har ikke flertall i bystyret alene, og Høyre har åpnet for å forhandle om bybanetraséen til Åsane for å sikre flertall. Venstre har allerede gjort det klart at de ikke er med på en slik løsning.