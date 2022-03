Klokka 06.32 måndag morgon vart det kraftigaste jordskjelvet sidan 1989 registrert i Nordsjøen.

Episenteret var 138 kilometer vest for Florø, mellom Stad og Færøyane. Der vart det målt 4,7 på Magnitude-skalaen.

På kysten av Vestlandet, i Askvoll, vakna Kamilla Strømmen brått av lyden frå døra og senga som rista.

– Først var det litt ekkelt og eg vart redd. Men så var det sjukt spennande.

Men det var ikkje berre 22-åringen som vakna. Nokre dagar tidlegare hadde ho lasta ned appen «Sleep Recorder» for å ta opp lyd når ho snakka i søvne.

Ristinga i huset gjorde at appen begynte å ta opp lyden av jordskjelvet:

Sjeldan opptak

Ifølge jordskjelvekspert og professor ved Universitetet i Bergen, Mathilde Bøttger Sørensen, er opptak av jordskjelv sjeldne.

– Eg har ikkje opplevd at me har hatt opptak av jordskjelv før, så det syns eg er veldig kult å høyra.

Professoren seier lyden på opptaket til Kamilla er typisk for norske jordskjelv. Ifølge ho er det vanlegare å høyre jordskjelva enn å kjenne dei.

Likevel finst det få lydopptak av jordskjelv, også frå rundt om i verda.

– Ein veit aldri når eit jordskjelv vil skje, så ein skal ha ein del flaks for å få det på opptak.

EKSPERT: Mathilde Bøttger Sørenser er professor og jordskjelvekspert. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Relativt ufarleg

Sjølv om jordskjelvet er det sterkaste i Noreg på 33 år, understrekar Sørensen at det var lite i ein global samanheng.

– Det er relativt ufarleg. Har du eit skjelv på denne storleiken rett under svake bygningar så kan du sjå nokre mindre skadar.

I dette tilfellet var episenteret djupt og langt ute i havet, og gav ingen risiko for skadar på land, ifølge professoren.

– Huset ditt toler jo ein kraftig storm og det vil ofte vera ei større påkjenning på Vestlandet enn jordskjelv.

Venta fleire jordskjelv

Større jordskjelv fører ofte fleire skjelv i timane og dagane som følger.

Sørensen seier det er minimal risiko for at skjelva som kjem no er på same storleik, eller større som det vestlendingane kunne oppleve måndag.

Fakta om måling av jordskjelv Ekspandér faktaboks Jordskjelvstyrke er eit mål på energien som blir utløyst i sentrum av skjelvet.

I dag bruker dei fleste seismologar MMS-skalaen (Moment Magnitude Scale) som er basert på øyeblikksmåling av styrken.

MMS-skalaen overtok på 1970-talet for den meir kjente Richters skala. Skalaene gir stort sett samsvarande verdiar på mindre skjelv, men MMS-skalaen gir meir pålitelege resultat for dei kraftigaste skjelva.

Begge skalaen er logaritmiske. For kvart heile tal aukar energien i skjelvet 31 gonger. Eit skjelv på 7,0 utløyser 900 gonger meir energi enn eit skjelv med styrke 5,0. Et skjelv på 2,0 blir rekna som det svakaste som kan merkast av menneske. (Kilde: Ritzau, Reuters, USGS)

– Etterskjelv er som oftast mindre enn hovudskjelvet, men me vil nok kunne registrere fleire små skjelv dei neste dagane, seier ho og viser til nettstaden skjelv.no. Der har ein har oversikt over alle registrerte jordskjelv i Noreg og verda.

Nøyaktig når neste jordskjelv kjem kan verken Sørensen eller andre jordskjelvekspertar slå fast.

– Det er sjølvsagt ein spesiell hending når det skjer, men det skjer ikkje ofte. Det er i alle fall ikkje noko ein treng å uroe seg for, seier professoren.