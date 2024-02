Høyesterett: Ikke forvaring etter Nav-drapet i Bergen

Det kommer fram i en ny avgjørelse fra Høyesterett.

Abdella Ahmed Haji ble dømt både i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett til 21 års forvaring. I oktober ble det klart at Høyesterett skulle behandle anken, og de har nå kommet fram til at det ikke er grunnlag for forvaringsstraff.

– Forvaring kan bare idømmes dersom fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet. I dommen kommer Høyesteretts flertall til at dette vilkåret for forvaring ikke er oppfylt, og straffen settes til fengsel i 21 år, heter det i avgjørelsen.

Ifølge avgjørelsen, la flertallet særlig vekt på at drapsmannen ikke har begått lovbrudd tidligere.