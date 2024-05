Høy skogbrannfare i Vestland tross regn

Varsom.no har sendt ut farevarsel for skogbrann på oransje nivå. Varselet er beregnet å vare frem til søndag 26. mai.

Nivået innebærer høy sannsynlighet for skogbrann på cirka 50 prosent, og at brannen kan bli så stor at den er vanskelig å håndtere.