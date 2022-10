Hovland måtte avbryte gullfeiringen for å sy – vil fortsette i Häcken

Even Hovland måtte sys etter at Häcken hadde blitt svensk seriemester i fotball søndag. Midtstopperen er klar for å diskutere en ny kontrakt med klubben.

Hovland har spilt samtlige serieminutter så langt denne sesongen. Mot IFK søndag var han også toneangivende i gjestenes forsvar. På tampen av oppgjøret skallet han med en motspiller og måtte ha behandling på banen.

Og etter at kampen var over og jubelscenene brøt ut, løp Hovland i garderoben for å bli lappet sammen med nål og tråd.

– Det ble to sting. Inn og sy og så ut igjen. Vi skallet sammen. Sånt skjer, og så reparerte vi det etter kampen, sier Hovland til Expressen.

Avtalen med Häcken strekker seg til og med neste sesong. Hovland sier til Expressen at alt snakk om en kontraktsforlengelse er satt på vent, men nordmannen blir gjerne i klubben.

– Ja. Det har vært en fantastisk reise. Dersom de vil, får vi sette oss ned og se. Men nå skal vi bare nyte å ha tatt SM-gull, sier midtstopperen.

(NTB)