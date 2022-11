Hovland er årets forsvarsspelar i Allsvenskan

Even Hovland (33) frå Vadheim vart tysdag kåra til årets forsvarsspelar i den svenske toppdivisjonen i fotball: Allsvenskan. For ei veke sidan vann laget hans, BK Häcken, eit noko overraskande gull i serien. – Det er alltid kjekt å bli sett pris på. Me har hatt ein fantastisk sesong, seier Hovland til NRK.