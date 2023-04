Hornelen kan bli nasjonalpark

Statsforvaltaren i Vestland har fått i oppdrag å undersøke om det er lokal aksept for å opprette nasjonalpark på Hornelen-halvøya. Det skriv Fjordenes Tidende. Bremanger kommune skal ta stilling til spørsmålet om det lokal aksept for at Hornelen skal få status som nasjonalpark. Torsdag skal det vere informasjonsmøte med grunneigarane i Hornelen-området. Ordførar Anne Kristin Førde seier dei no må vurdere fordeler og ulemper med nasjonalpark.