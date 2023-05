Horneland kan bli månedens trener

Eirik Horneland i Brann er nominert til månedens trener i eliteserien i april.

I begrunnelsen trekkes det frem at Brann har fortsatt det imponerende spillet de leverte i 1. divisjon i fjor. På hjemmebane har de feid motstanderne av banen, og i første omgang av borteoppgjøret mot Bodø/Glimt viste laget at de har et skyhøyt nivå inne.

De andre nominerte trenerne er Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt, Geir Bakke i Lillestrøm og Gaute Helstrup i Tromsø.