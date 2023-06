Hops- og Nesttuntunnelen stengt

Hopstunnelen og Nesttuntunnelen er stengt som følge av at et kjøretøy har fått stans i veibanen, melder Vegtrafikksentralen. Bilberging er avsluttet, men tunnelene holdes stengt grunnet utbedring av en bom med teknisk feil. Det er omkjøring via Nesttun. Elektroentreprenør er på stedet, og trenger nok en til to timer på å utbedre feilen.