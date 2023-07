Hønefoss tar tre poeng og toppscoraren frå Førde

Ingen god laurdag for Førde IL i dag. Laget reiser no heim frå Hønefoss med fire baklengsmål i sekken og eit sluttresultat på 4–0. Hønefoss ligg på toppen av 3. divisjon avdeling 2, og det var med det venta å bli ein tøff kamp for vestlendingane.

Like før kampstart skreiv Førde IL Fotball på si Facebookside at lagets toppscorar, Sander Aamelfot, ikkje skulle vere med laget i dagens kamp. Årsaka er at det i dag blei klart at kantspelaren frå 1. august skal spele for nettopp Hønefoss. Dermed kan resultatet frå kampen på Aka Arena vore medverkande på at det kanskje blir 2. divisjonsfotball på førdianaren i 2024.