Hollywood-film blir spelt inn i Lodalen i Stryn

Innspelinga av Hollywoodfilmen «The Gorge» er i gang i Lodalen i Stryn i Vestland. Linjeprodusent i Truenorth Norway, Per Henry Borch, stadfestar til avisa Fjordingen at dei er i gang med innspelinga. – Dette er ein romantisk actionfilm som delvis er spelt inn i Noreg. Vi har vore i Romsdalen, så var det Åndalsnes og Lodalen som trekte dei lengste stråa, seier Borch til avisa. Miles Teller og Anya Taylor-Joy er blant skodespelarane som er med i filmen. Tel er kjent frå filmen «Top Gun: Maverick» og Taylor-Joy har vore med i Netflix-serien «The Queen's Gambit» og filmen «The Menu».Filmen er blant dei fem filmane som i år som får ei økonomisk handsrekking frå norsk hald – via insentivordninga. Filmen får 7,3 millionar kroner til postproduksjon. NPK-NTB