– Eg synest det er vanskeleg. Ein spelar litt hasard.

VIL SKJE IGJEN: Kommuneoverlegen i Høyanger, Kristine Longfellow, trur det vil kome større smitteutbrot i andre kommunar. Foto: Per Marifjæren / Helse Førde

Det seier kommuneoverlege i industrikommunen Høyanger, Kristine Longfellow, som følger utviklinga i nabokommunen Hyllestad frå time til time.

Hyllestad var måndag på over 100 gonger raudt smittenivå etter at over 50 av dei tilsette på skipsverftet Havyard i Ytre Sogn blei smitta av korona.

Tysdag kveld blei talet oppjustert med 24 personar til totalt 80 smitta personar. Det stadfestar ordførar Kjell Eide i Hyllestad til NRK.

Måndag sa han at regjeringa må gripe inn og vurdere strengare reglar for arbeidsinnvandring til industrien.

I dag held det at dei som kjem frå EU og EØS-land blir testa ved framkomst til Noreg, ifølgje FHI. Dersom dei testar negativt er det rett ut i jobb.

Smitteverntiltak når personer unntas karanteneplikt Ekspandér faktaboks Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge: Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.

Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.

Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.

Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.

Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.

Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.

Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.

Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.

Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.

Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper. Kilde: FHI

SEIER NEI: Helseminister Bent Høie har ikkje planar om å stramme inn reglane no. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Men helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier nei til strengare reglar.

– Om me skulle stramma inn og ikkje hatt noko unntak for karanteneplikta, så ville det hatt veldig store negative konsekvensar for veldig mange hjørnesteinsbedrifter i Noreg. Kommunar som Hyllestad, og mange andre mindre kommunar langs kysten, ville blitt veldig hardt ramma av det.

– Eit sjansespel

Det fell ikkje i god jord hjå kommuneoverlegar i fleire industrikommunar som NRK har snakka med. Dei er særs kritiske til unntaket arbeidsinnvandrarar har frå karanteneplikt, og fryktar fleire liknande hendingar som i Hyllestad.

– Det er ikkje spørsmål om det vil skje, det er eit spørsmål om når det vil skje, seier Longfellow.

KRITISK: Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, vil ha strengare karantenereglar. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Kinn, kallar delar av regelverket eit sjansespel, og ber om innstramming.

– Vi har opplevd at ein person testar negativt på første dag ved innreise. Og når vi testar på femte dag for at vedkommande skal kome heilt ut av karantenen, så får vi positiv prøve. Då har dei allereie starta i jobb, seier Dale.

Også kommuneoverlege i industrikommunen Årdal, Frode Myklebust, meiner at ein ikkje kan stole for mykje på første prøve.

– Prøvene gir ingen garanti. Det er viktig å ha med seg når ein planlegg for arbeidsinnvandring. Det første prøvesvaret gir ikkje veldig stor tryggleik. Andre prøvesvar gir langt større tryggleik, men ikkje full tryggleik det heller, seier han.

INGEN GARANTI: Eit negativt prøvesvar på første test, treng ikkje bety at ein ikkje har koronasmitte, seier kommuneoverlege i Årdal, Frode Myklebust. Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

– Større risiko

STØRRE RISIKO: Det oppstår ein større smitterisiko med unntaket for karanteneregelverket, seier Marte Kvittum Tangen, leiar for Norsk forening for allmennmedisin i Legeforeningen. Foto: Den norske legeforening

Marte Kvittum Tangen, leiar for Norsk forening for allmennmedisin i Legeforeningen, seier det blir større smitterisiko med unntaket.

– Etter at testen er teken, og i perioden fram til neste test, kan det gå ein periode kor ein kan utvikle covid-19 utan å ha symptom, men samtidig vere smittsam, seier Tangen.

Ho seier unntaket stiller store krav til arbeidsgjevar og korleis ein gjennomfører unntaket for karanteneplikta.

Verft krev to testar

På Sunnmøre er dei usamde med sogningane. Også der er mange bedrifter avhengige av utanlandske arbeidarar.

Ordføraren i Ulstein på Sunnmøre, Knut Erik Engh (Frp), meiner at bedriftene sjølve må ta ansvar for å sikre smittevernet.

– Verftet her er så redde for å få smitte at dei har mykje strengare interne reglar enn det blir lagt opp til nasjonalt. Det set vi som lokalsamfunn stor pris på, seier Engh.

Halvpartet av dei 600 arbeidarane ved verftet er utanlandske. Før arbeidarar frå raude land får starte å jobbe må dei teste negativt på to koronatestar. Medan dei ventar på desse testresultata bur dei i eigne karantenebrakker og har ikkje lov til å gå på butikken.

– Vi har ingen garantiar for å unngå koronasmitte, men vi føler at vi har minimert risikoen så langt som råd, seier Anna Louise Goksøyr, som er HR Manager på Ulstein Verft.