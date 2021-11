Høgsterett skal avgjere om Vesam får bli i Noreg

Morten Askeland, generalsekretær for Åpne Dører

For Åpne Dører vil det i mange tilfeller være vanskelig å kommentere enkeltsaker. Det er likevel klart at det er vil være en stor belastning for den som denne saken gjelder at det nå blir en ny runde i rettsapparatet etter at han vant frem i lagmannsretten. På generelt grunnlag vil vi si at det er et stort behov for at kristne konvertitter gis et sterkere rettsvern også i Norge. Når Høyesterett nå har valgt å fremme denne konvertittsaken til behandling, så håper vi at det vil kunne resultere i en avgjørelse som nedfeller prinsipper som klargjør og bedrer konvertitters rett til asyl. Det vil i så fall kunne ha stor og viktig betydning for andre konvertitter som også sliter med å oppnå beskyttelse som de trenger.