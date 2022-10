Det var i november 2020 at politiet slo til mot to festar i Bergen. På ein av desse festane, i Sandviken, var 15 personar samla.

14 av desse fekk førelegg av politiet for brot på dei lokale smitteverntiltaka i Bergen kommune, som sa maks fem kunne vera samla på det tidspunktet.

Majoriteten aksepterte reaksjonen på 5.000 kroner, men to kvinner som fekk høvesvis 5.000 og 10.000 kroner i bot, nekta å betala.

Dermed hamna saka i rettsapparatet.

Først tapte dei i Hordaland tingrett. Deretter vann dei fram i Gulating lagmannsrett.

Men påtalemakta meinte saka var så prinsipielt viktig at dei anka ho til Høgsterett.

Spørsmålet er rett og slett om kommunane hadde høve til å vedta så strenge og så inngripande tiltak mot folk. Trass i at det var ein pandemi.

Elden: Kor langt kan staten gå?

Den øvste rettsinstansen i Noreg starta i dag behandlinga av saka frå Bergen, saman med ei sak frå Oslo som også gjeld brot smittevernforskriftene.

– Høgsterett har sett av tre dagar. Då får me prøvd dei prinsipielle sidene ved koronabøtene. Det er viktig at staten ikkje brukar for inngripande tiltak mot borgarane i «det godes teneste», skriv advokat John Christian Elden i ein kommentar.

Han representerer dei to kvinnene ifrå Bergen, og ein mann frå Oslo som også fekk bøter for brot på lokale smitteverntiltak då han var på ein fest i Oslo i mars 2021.

Advokat John Christian Elden meiner ein her må sjå på kor langt kommunane kan gå mot folk. Foto: Thomas Hagajore Fosse / Thomas Hagajore Fosse

– Det er ein fordel at me står litt i etterkant av pandemien. Det gjer at ein kan ha litt meir kaldt blod i årene, og at ein ser kva som eigentleg var naudsynt – og kva som var straffbart, seier han til TV 2.

Aktor: – Må tenkja på situasjonen i 2020

Statsadvokat Rudolf Christoffersen, som er aktor for Bergens-saka i Høgsterett, er tydeleg på at det er stor skilnad på november 2020 og oktober 2022.

– I november 2020 så var ingen vaksinert. Smittetala auka kraftig for kvar dag, spesielt i Bergen. Og det var frykt for at ein utan effektive smitteverntiltak måtte setja i gang med ei ny nedstenging av samfunnet. Med dei konsekvensane det vil ha fått, seier han.

Dei anka dommen frå Gulating lagmannsrett mot kvinnene. Ifølgje Christoffersen meiner dei at lagmannsretten har teke feil.

– Me meiner at dei har bygd på ei uriktig forståing av smittevernlovgjevinga og vilkåra der. I tillegg meiner me at lagmannsretten i for stor grad har overprøvd byrådet i Bergen og dei medisinskfaglege og politiske vurderingane som var grunnlaget for forskrifta, seier han.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen meiner det er viktig å sjå saka i lys av korleis situasjonen var i november 2020. Foto: Eirik Johnsen / NRK

Kan få pengane tilbake

Ei oversikt NRK har fått frå Vest politidistrikt syner at det er skrive ut førelegg under pandemien for 440.000 kroner for brot på smittevernforskrifta i samband med festar. Alle er i Bergen i tidsrommet november/desember 2020, og mai 2021.

Til saman 57 personar har fått førelegg.

Tal frå Politidirektoraret syner at det i 2020 og 2021 det var totalt rundt 3.800 tilfelle i Noreg der folk vart meldte til politiet for forhold relatert til korona.

3000 av desse var i 2021. Majoriteten (83 prosent) var brot på smittevernstiltak.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen meiner det er for tidleg å seia konkret kva som skjer om frifinninga frå lagmannsretten vert ståande. Men at ligg i korta at førelegga frå festen i Sandviken vert oppheva.

Advokat John Christian Elden har tidlegare uttalt til NRK at dommen frå lagmannsretten må få betydning for alle koronabøtene.