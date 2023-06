Høgst sannsynleg anke i gruppevaldtektssak

Det går mot anke av frifinninga av 26-åringen i gruppevaldtektssaka i Bergen. Aktor i den mykje omtalte saka, Benedicte Hordnes, seier til NRK at ho skal høgst sannsynleg skal anka frifinninga.

– Det blir truleg anke i saka i morgon, seier Hordnes til NRK.

26-åringen vart frifunnen for gruppevaldtekt, medan dei andre vart dømde til fem år i fengsel.

Statsadvokaten grunngjev at det vert jobba med andre ting i dag, og at det skal gjerast ei vurdering i morgon 14. juni.

Aktor ynskjer same straff som dei to andre mennene i same tiltale, fem og eit halvt år i fengsel, der delar av straffa er betinga fengsel.