Høgspentleidning i vegbana – branntilløp i terrenget

Fylkesveg 67 Breistein i Åsane er stengd. Grunnen er at ein høgspentleidning ligg i vegbana, melder Vegtrafikksentralen. Brannvesenet skriv på Twitter at det er ein lastebil som har vore borti ein leidning eller ein stolpe. Uhellet førte til tilløp til brann i terrenget, men det skal no vera sløkt. BKK er varsla og på veg til staden.