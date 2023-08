Høgskulen utset universitetssøknad

Seinast i juni var planen at søknaden om at Høgskulen på Vestlande, med sine fem studiestader og vel 17.000 studentar, skulle få sendt søknaden om å bli godkjent som universitet innan utgangen av 2023. På eit styremøte i Sogndal førre veke vart det bestemt at søknaden i staden skal sendast «innan sommaren 2024». – Vi treng nokre månader inn i nyåret for å få gjort det skikkeleg, seier rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri til Sogn Avis.