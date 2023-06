– Den beste alderen for ein politikar er mellom 30 og 70 år, seier høgrepolitikar Simen Sandelien (51).

Når du har bikka 30 år har du i større grad fått moglegheit og evnene til å sjå samfunnet under eitt, meiner han.

Sandelien har sett seg lei av alle sakene som problematiserer at det er få unge folkevalde.

– At det er ei undervekt av unge politikarar har naturlege forklaringar. Vi bør senke skuldrene i staden for å problematisere dette, seier Sandelien som sjølv stiller til val i heimkommunen Asker.

Simen Sandelien meiner idealalderen for ein lokalpolitikar er mellom 30 og 70. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han understrekar at han ikkje er imot unge politikarar og at dei bør vere med.

– Men eg synest ikkje det er eit demokratisk problem at dei er underrepresenterte, seier 51-åringen.

Meiner unge har nok med andre ting

– Heilt tullete, svarar Emma Berge Ness (24) i Senterpartiet.

Dei unge politikarane er viktige for å forme ein best mogleg og treffsikker politikk. Til dømes gjeld det innan klima, rus og skule, meiner Sp-politikar Emma Berge Ness (24). Foto: Andreas Nygjerd/Senterpartiet

Ho står på val til fylkestingsvalet i Vestland til hausten.

Sunnfjordingen peiker på at eit folkestyre ikkje blir representativt om alle er på same alder.

Sandelien meiner på si side at mange unge har nok med studiar, jobb og familieliv.

– Å vere engasjert i politikken krev tid, og gløden kjem kanskje seinare når dei andre brikkene i livet har falt på plass, seier 51-åringen.

– Men veit ikkje ein politikar i 20-åra meir om kva som er viktig i saker om til dømes vidaregåande skular?

– I grunnen ikkje. Eg hugsar også kva vidaregåande skule var på godt og vondt. Eg har også tre døtrer, og eg trur ikkje ein treng meir nærleik enn det for å forstå kva behovet går ut på, seier Sandelien.

Simen Sandelien er lokalpolitikar i Asker. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Berge Ness kjøper ikkje argumenta til høgrepolitikarane.

– Ein kan like gjerne snu Sandelien sitt argumentet på hovudet og sei at unge fint klarar å sette seg inn i korleis eldre har det. Slik sett blir alle eldre overflødige, seier 24- åringen.

Fryktar for mange gubbar

Høgrepolitikar Elias Eide (21) frå Sunnfjord er heller ikkje samd med partikollega Sandelien.

– Men eg trur mange andre meiner det same som han. Det vi unge får høyre mest er at vi har for lite erfaring.

Til dømes meiner fleire kritiske røyster i eit lesarinnlegg i Hordaland at fleire av dei lokale ordførarkandidatane er for unge.

Eide meiner forgubbing i politikken er i ferd med å bli eit stort demokratisk problem.

Andregongsveljarane er dei som brukar stemmeretten sin aller minst. At det er få politikarar i same aldersgruppa som dei sjølve, meiner Høgre-politikar Elias Eide fører til at endå fleire droppar å stemme. Foto: Jorgen Hveding

Ved dei tre siste kommunevala, har om lag 10 prosent av dei folkevalde vore i alderen 18–30 år.

Samstundes utgjorde denne gjengen om lag 18 prosent av folketalet.

– Vi får betre debatt og politikk når det er fleire stemmer med. Det er vi unge som skal leve med dei avgjerslene som blir tekne, og då skulle det berre mangle at vi ikkje er med og bestemmer, seier 21-åringen.

Han står sjølv på val for Høgre til fylkestingsvalet i Vestland.

Totalt var det 959 politikarar frå 23 ulike parti som ville stille til fylkestingsvalet.

Av alle desse er det 108 av dei som er under 30 år.

Slik ser Vestland fylkesting ut nokre månader til. Dei sit med makta i mange saker som gjeld unge, men det er ikkje mange unge politikarar som er med og bestemmer i desse sakene. Foto: Vestland fylkeskommune

At dei unge er underrepresenterte her, er svært synd, peiker Eide på.

For mange av sakene som blir avgjort i fylkestinget, gjeld nettopp dei unge.

Til dømes kollektivtilbodet og korleis dei vidaregåande skulane skal sjå ut.

Unge brukar meir på barnepass og skule

Dei unge er «tydeleg underrepresenterte» i politikken, fortel professor Yngve Flo ved Universitetet i Bergen.

Han seier det er viktig at samfunnet jobbar for å få fleire unge inn. Men dette krev at både partia og veljarane er merksame på utfordringa, seier Flo.

Jana Belschner er postdoktor i samanliknande politikk ved same universitet.

Ho deler uroa til Flo:

– Dei som sit med makta tek avgjersler. Forsking syner at unge politikarar tek ulike avgjersler enn andre. Dei brukar meir pengar til barnepass og undervisning.

Det er viktig at dei unge har ei stemme i politikken slik at saker som er viktige for dei også blir diskutert. Det seier Jana Belschner ved Universitetet i Bergen. Foto: Chr. Michelsen Institutt (CMI)

– Og så er det den symbolske makta. Om du er ung politikar og ser ingen andre unge som er med i politikken, så kan det vere at du trekkjer deg vekk.

Men heldigvis er det nokre lyspunkt.

– Vi har fleire unge i politikken no enn før. Dessutan står det betre til i Noreg enn i mange andre land, seier Belschner.

– Dei unge må også ta ansvar

Pauline Tomren (23) frå MDG er yngst på fylkestinget i Vestland.

Også ho meiner det er for få unge i politikken og at det er ei utfordring for demokratiet.

Pauline Tomren i MDG meiner det er ein sjølvfølge at dei unge politikarane er med i politikken. Foto: Magnus Midtun / NRK

Ho viser til at dei som er under 18 år har ingen representantar.

– Då må ein i alle fall ha inn unge politikarar som kjenner dei tenestene som denne grupper nyttar seg av.

Ho jobbar særleg med saker som handlar om born og unge.

– Eg trur det er lettare for meg å sette meg inn i korleis ein 16-åring har det enn for ein som er 40 år, seier Tomren.

11. september er det kommune- og fylkestingsval. Her er det andregongsveljarane som er dårlegast til å bruke stemmeretten sin. Foto: Scanpix

Sjølv stiller ho ikkje på val til hausten av fleire grunnar. Éin av dei er at det er tøft å vere ung i politikken. Samstundes meiner ho det er vanskeleg å vere ny i politikken – uansett alder.

Tomren håper fleire andre unge stiller på lister og går inn i politikken.

– Dei unge har også eit ansvar her, seier politikaren.