Høgre: – Løftebrot frå Arbeidarpartiet

Bergen Høgre reagerer på at byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) vil auka eigedomsskatten.

– I valkampen har han har sagt på innpust og utpust at han ikkje skal auka eigedomsskatten, og så er det det første han føreslår. Han spring får alle slike løfte no, seier Eivind Nævdal-Bolstad (H) til BA.

– Han sa gjennom valkampen at skatten ikkje skulle aukast, men det gjer han no. Han varsla ein meir sosial rettferdig eigedomsskatt, men dette er det motsette, seier Høgres byrådsleiarkandidat Christine Meyer til NRK.

Ho reagerer også på at Ap ikkje aukar kapasiteten i sjukeheimar.

– Høgre sa gjennom heile valkampen at dette byrådet er dårleg budd på veksten som kjem i talet på eldre. Budsjettforslaget stadfestar at Ap no skubbar dette framføre seg.

Sjølv har Meyer brote sitt grunnleggande valløfte der ho garanterte at Høgre ikkje ville ta omkamp mot å bygga Bybanen langs Bryggen.