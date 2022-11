Høgre vil utsette Lærdalstunnelen-stenging

Høgre meiner det er for brått å heilårsstenge Lærdalstunnelen frå 2023. – For Høgre sin del er det ikkje aktuelt å setja i gang med stenging av Lærdalstunnelen før vi har fått konsekvensane på bordet, og vi veit kva dei avbøtande tiltaka blir. Det seier Liv Kari Eskeland som sit i Stortinget sin transportkomité for Høgre til Sogn Avis.