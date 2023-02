Høgre vil greie ut behovet for kjernekraft

Høgre fremjar forslag til Storinget om å greie ut kjernekraft i Noreg. Høgre-leiar Erna Solberg seier at dette er ikkje eit ja til kjernekraft i Noreg, men eit signal om at partiet ikkje lenger lukkar igjen døra. – Eg tok sjølv initiativ til at dette forslaget blir fremja i Stortinget no, seier ho.