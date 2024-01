Denne veka gjekk leiaren i Norsk Innvandrarforum, Athar Ali, hardt ut mot norsk barnevern.

Det gjorde han som følge av ei NRK avsløring, der ei norsk-afrikansk ikkje fekk tilbake omsorga for borna sine fordi dei var blitt «assimilert» i fosterheimane.

Dei hadde mellom anna mista mora sitt språk og barnevernet meinte derfor at ei tilbakeføring ville bli for vanskeleg.

– Det er ei kjent problemstilling at barn mistar sine foreldre sitt språk og kultur i barnevernet si omsorg. Derfor kan ein seia det skjer ei «fornorsking», sa Ali.

Det reagerer stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth frå Høgre sterkt på.

– Å insinuera at barnevernet heilt bevisst driv med «fornorsking» av barn med innvandrarbakgrunn er å undergrava både tilliten til barnevernet og ikkje minst alvoret i at barna treng hjelp, seier ho.

Øydelegg for tilliten

Lønseth, som også er innvandrarpolitisk talsperson for partiet, meiner Ali sine utsegner også kan bidra til eit allereie anstrengt syn på norsk barnevern.

– Enkelte har ikkje så høg tillit til barnevernet og eg meiner denne typen utsegner frå ein organisasjon for innvandrarar bidrar til ei større mistillit, seier ho.

– Ali seier det er eit kjent problem at barn av minoritetar mistar språk og kultur i norsk barnevern, er ikkje det problematisk?

– Eg meiner det aller viktigaste er at barn som har vore utsett for vald eller overgrep får den hjelpa dei treng frå barnevernet. Det er dei som betalar den største prisen her.

Athar Ali har jobba for innvandrarar sine rettar i fleire tiår. Foto: Privat

– Høg pris å betala når ein mistar språket

Lønseth meiner risikoen for tap av språk eller kultur aldri skal vera eit argument mot at barnevernet grip inn og gjer jobben sin.

– Så er det sjølvsagt bra om ein også får kunnskap om eige opphav, språk og identitet. Det må også barnevernet prøva å legga til rette for. Men barnets tryggleik må vera det viktigaste, seier Lønseth.

Leiar i Norsk Innvandrarforum, Athar Ali, seier han er overraska over at Høgre reagerer.

– Me har aldri sagt at barn som blir utsette for vald ikkje skal få hjelp, klart det er det viktigaste. Men om prisen er at dei mistar sitt morsmål og delar av sin identitet, er det ein veldig høg pris å betala, seier han.

Ali meiner barnevernet må klara å få til begge deler – både å sikra trygge heimar for barn som treng det, og tilknyting til sine biologiske foreldre sin språk og kultur.

– På kort sikt er tryggleik det viktigaste, men på lang sikt kan tap av språk og kultur føra til identitetsproblem eller psykiske problem. Det er noko ein må ta på alvor, seier han.

– Eg syns det er bekymringsfullt at eit så stort parti som Høgre ikkje ser alvoret her.

Skuffa over barneminister Toppe

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har tidlegare sagt at sjølv risikoen for at barn blir «fornorska» i barnevernet er ille nok.

Lønseth meiner Toppe burde slå tydelegare fast at det aller viktigaste for barn som treng hjelp er at barnevernet faktisk grip inn.

Toppe seier ho meiner Lønseth overdriv.

– Sjølvsagt er det viktigaste at barnet får hjelp og eit tiltak når dei treng det, seier ho.

Ho viser til at ho ikkje kan kommentera enkeltsaker, men minner på generelt grunnlag om reglane for tilbakeføring av barn: Utgangspunktet er at barnet skal tilbakeførast når det er «overveiende sannsynlig» at foreldra kan gi barnet forsvarleg omsorg.

Det er berre eit unntak frå dette i lova: Når barnet er blitt så knytt til menneske og miljøet der det er, at flytting kan føra til alvorlege problem for barnet.

– At eit barn har fått avstand til morsmål og kultur, er altså isolert ikkje nok.

Men også ministeren er uroa for at historier om «fornorsking» kan bidra til at tilliten til norsk barnevern blir dårlegare.

– Derfor er det viktig å gjera ein større innsats, både på systemnivå og i enkeltsaker for å vareta opphavet til barnet. Det trudde eg også Høgre var for: At barnevernet heile tida må gjera alt dei kan for å finne fosterheim som speglar bakgrunnen til barnet.