Høgre-politikarar i Sunnhordland ser mot Stavanger

Høgre-politikarar i Sunnhordland er skuffa over at regjeringa ser ut til utsetja eller leggja vekk Hordfast i Nasjonal Transportplan som kjem i dag. No vil dei i staden sjå mot Stavanger, skriv Bergens Tidende. For med Rogfast vil reisetida mellom Stord og Stavanger bli 40 minutt kortare. Er me i rett fylke, spør Sveio-ordførar André Mundal Haukås (H). I 2022 hadde kommunen folkerøysting om dei skulle til Rogaland eller verta i Vestland. Dei valte Vestland.