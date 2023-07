– 40 prosent rabatt, dette blir dagens middag, seier Teresa Førde i det ho tar opp ein kyllingkjøttdeig frå lågprisdisken på Coop Extra i Førde.

Ho er ikkje aleine om å leite i lågprisdisken.

I 2022 selde Coop nedprisa datovarer for over 1 milliard kroner.

Teresa Førde er oftare i lågprisdisken etter prisen på matvarer har gått opp det siste året. Foto: Kaja Johnsen Viki / NRK

Den ferske berekraftsrapporten til Coop viser at dei har kutta matsvinn med over 9 prosent frå i fjor.

– Nedprising av varer med kort haldbarheit har vist seg å vere svært effektivt og populært, seier administrerande direktør Philipp Engedal i Coop Noreg.

Målet til Coop er å redusere matsvinnet med 30 prosent innan 2025.

Philipp Engedal og Coop Noreg har eit gjennom fleire år jobba systematisk for å få ned matsvinnet. Foto: Espen Solli

Det er i tråd med det nye forslaget til EU-kommisjonen.

Ifølgje EU kastast det nesten 59 millionar tonn mat i EU-landa kvart år.

Har endra butikkvanane

På eitt år har prisen på matvarer i butikken auka med 13,7 prosent. Frå mai til juni auka dei 2,5 prosent, ifølge tal frå SSB.

Det har fått nordmenn til å endre måten dei handlar på.

Både Coop og Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Spar og Joker) ser at kundane er oftare i butikken, men handlar mindre.

– Vi har sett gradvis at folk handlar mindre på impuls, spesielt det siste året, seier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.

Høgare matvareprisar gjer at folk handlar mindre kvar gong dei er i butikken og er meir prisbevisst på kva produkt dei kjøpar. Foto: Kristin Granbo / Kristin Granbo

Ikkje berre har auka pris gjort matvarene dyrare, men den svake krona gjer at råvarer som eigentleg har gått ned i pris, likevel blir dyrare.

Meir kreative på kjøkkenet

At nordmenn har mindre å rutte med gjer at dei også har blitt meir kreative når det gjeld å bruke matrestar.

Matpåverkar og leiar bak folkebevegelsen «Spis opp maten» Mette Nygård Havre fortel at auka prisar har endra synet vårt på matbruken.

– Høgare matprisar gjer at vi finn tilbake til den respekten vi har for maten vi handlar inn og at vi blir meir kreative på kjøkkenet på den måten at vi brukar det vi handlar inn, seier Havre.

Mette Havre Nygård ser endringar i matvanane til nordmenn. Foto: Spisoppmaten

Det støtter Teresa Førde som er på veg til å avslutte handleturen på Coop Extra.

– Spesielt med prisane vi har no er det enda meir aktuelt å bruke maten vi kjøpar. Folk ser ikkje berre på datoen, men luktar og smakar for å finne ut om det er noko for oss, seier Førde.