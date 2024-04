Høg terskel for å stenga turisthytter på Hardangervidda

I dag presenterte Klima- og miljødepartementet den nye stortingsmeldinga om den truga villreinen.

Her er foreslått 50 tiltak for å betra forholda i villreinområda. Mellom anna kan turstiar i fjellet bli lagt om eller stengt, og det blir strenge restriksjonar for å bygga nye hytter eller vegar som kan forstyrra villreinen.

Tidlegare har Statsforvaltaren og foreslått å stenga fire turisthytter for å endra ferdselen på Hardangervidda. Men det meiner klima- og miljøministeren at det skal vera høg terskel for å gjennomføra.

– Det skal veldig mykje til før vi stenger turisthytter, seier Andreas Bjelland Eriksen.