– Eg blir ikkje noko betre av å vere negativ. Eg blir ikkje friskare, eg får ikkje meir hjelp og eg får ikkje mindre vondt. Det er like greitt å vere blid, for det er ingen sin feil.

Amanda Pettersen har komplekst regionalt smertesyndrom, CRPS, også omtalt som «sjølvmordssjukdomen».

– Du kan tenke deg at blodet i kroppen er bytt ut med noko brennbart, og at alt inni deg brenn 24 timar i døgnet. Det kjennest ut som om heile venstredelen av overkroppen min er oppi syre.

Ein rapport frå Oslo Universitetssjukehus seier at det i fjor var om lag 1500 nordmenn som er diagnostisert med CRPS.

I 2021 var det ein stad mellom 500 og 1000 nordmenn som fekk den same diagnosen.

Sogn Avis fortalte først historia om Amanda Pettersen.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) Ekspandér faktaboks Komplekst regionalt smertesyndrom forkorting på engelsk til CRPS (Complex regional pain syndrome) og er ei smertetilstand som opptrer i eit avgrensa område.

Tilstanden er relativt sjeldan.

CRPS rammar vanlegvis ein arm eller eit bein. Symptom kan vere intense, brennande, skjerande, skarpe eller verkande smerter saman med heving, endring i hudfarge, endring i temperatur, unormal sveitting og overfølsemd i området.

Dei fleste tilfelle av CRPS kjem etter ein akutt skade i ein arm eller eit bein i form av ein infeksjon, beinbrot, etter forstuving, eit kirurgisk inngrep eller eit hjerneslag. Kjelde: NHI.no

Mista peikefingeren

Syndromet kom etter ei ulukke i 2015. Pettersen var russ og hadde brukt morgonen til å vekke bygda frå eit lasteplan.

Då ho skulle hoppe ned frå lasteplanet, sat ein gullring på venstre peikefinger seg fast i stigen ho heldt i.

– Eg reiv av heile venstre peikefinger, men kjente det ikkje då. Det var sikkert så vondt at eg ikkje kjente noko.

Amanda Pettersen bruker bilen til å få tankane vekk frå smertene i kroppen. Foto: Oda Bjønnes Hanslien

Lære å leve med smerte

Ho blir operert både same dag, og i november same år, men smertene gav seg ikkje. Tre år seinare, i 2018, får ho diagnosen CRPS.

Då prøver ho andre behandlingar, og får blant anna operert inn ein ryggmargsstimulator i 2020 som skulle døyve smertene med elektriske impulsar, utan hell.

Etter inngrepa blir smertene verre. Kirurgiske inngrep kan gjere slik at smertene aukar, spesielt om inngrepet blir gjort i området smerta stammer frå.

– Akkurat no er det ingenting eg veit som hjelper meg. Fordi eg veit at smertene kan bli verre, har eg lagt ifrå meg alt til eg veit heilt sikkert at det vil gjere meg betre.

Pettersen starta derfor å sjå etter andre løysingar. Opphald på ulike rehabiliteringssenter blei redninga for å lære seg å leve eit liv med smerte.

– Det er psyken det går mest på. Når du ikkje får gjort noko med det fysiske, må ein jobbe med det ein kan.

– Framleis ting me ikkje veit

– CRPS er ein vanskeleg og svært krevjande smertetilstand, særleg for pasient, men også for dei som skal forsøke å behandle denne tilstanden, seier Tom Johannessen til NRK.

Han er overlege på Unicare Steffensrud, som er eit av rehabiliteringssentera som Pettersen har vore på.

– Framleis er det ting me i helsestellet ikkje har full forståing om med tanke på årsak, utvikling, behandling, prognose og så vidare.

Ho er frå ein familie som elskar bil, og fekk verkeleg opp auga for køyretøyet då ho fekk CRPS. Foto: Oda Bjønnes Hanslien

Smertelindring i bilen

Pettersen har prøvd å meditere fleire gonger for å få tankane over på noko anna enn smertene, utan særleg hell. Då blei bilen eit verktøy i kvardagen.

– Om eg ligg inne og har eit smerteanfall eller slit med vanskelege tankar, pleier det ofte å hjelpe med eit par timar i bilen. Når eg kjem inn igjen, føler eg meg ganske mykje lettare.

– Aksept og meistringsfølelse

På rehabiliteringssenteret jobbar dei med smertestilling, aktivisering og psykisk behandling. Johannessen fortel at ein form for aksept og meistringsfølelse er viktig når du slit med smerter i opptil 24 timar i døgnet.

– Eit uttrykk seier «det handlar ikkje om korleis du har det, men om korleis du tar det». Sjølv om dette høyrest litt for enkelt ut, har ein slik tankegang betydning også for CRPS-pasientar.