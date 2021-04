Hjorten skremmer skulebarn – no har bygda fått nok

– Både eg og fleire med meg kvir oss på å gå på tur, fordi her er så mange hjortar. Det er utriveleg å ha dyra rundt husveggane, seier Ann Britt Liseth Larsen.

Larsen bur i bygda Kalvåg i Bremanger kommune. Hjort har vore eit vanleg syn i området, men då eit godt stykke unna folk, og gjerne om kvelden eller grytidleg om morgonen.

No går dei inn i hagane midt på dagen, og blir meir og meir nærgåande. Ofte er det fleire dyr på same tid. Sjølv ei kristtornbusk i hagen har hjortane ete opp.

– Det er nesten ikkje ein dag utan at eg er ute og jagar hjort, fortel Larsen.

Borna er blitt redde

– I bustadområda er hjorten blitt så nærgåande at borna gruar seg for å gå på skulen, seier ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap).

Kommunen vil no søkje fellingsløyve for dei fire hjortane som har skapt oppstandelse blant innbyggjarane i Kalvåg.

Førde viser til at folk har prøvd å jage hjorten utan å lukkast. Viltforvaltaren i kommunen har nyleg hatt eit møte med bygdefolket.

– Då konkluderte ein med at dyra har fått gå der for lenge, og det blir vanskeleg å få dei til å flytte seg til ein annan plass, seier Førde.

Førde understrekar at avliving er siste utveg, men at dei no ynskjer eit ekstraordinært fellingsløyve.

Dropen i begeret er at skuleborn blir skremde av hjorten.

– Det skal ikkje vere enkelt å få løyve utanom sesong, men dette er gjort ut frå ei totalvurdering, seier Førde.

MEKTIG: Store kronhjortar er blitt husvarme i Kalvåg. Foto: Kjell Roger Larsen

Enorm auke i talet på hjort her til lands

Sidan 1990-talet har hjortestammen nærast eksplodert fleire stadar. Og særleg på Vestlandet aukar tettleiken av hjort.

Dei store kulla er ikkje utan kostnadar, fortel Atle Mysterud, som er professor i biovitskap ved Universitetet i Oslo.

– Resultatet av eksplosjonsveksten er blant anna tynne dyr og store verditap for bønder, fortalde han til NRK nyleg.

STOR AUKE: Hjortebestanden har nærast eksplodert sidan 1990-talet. Her er hjortar på Svarstad i Bremanger. Biletet er teke ifjor. Foto: Elin Karin Hauge Frøyen

Fekk hjorten tett på

Leni Marie Lisæter er blant dei som har fått hjorten tett på når ho har gått tur med hunden sin.

– Folk skal ikkje måtte vere redde i Kalvåg sentrum, seier ho.

Hjort på vegen i Kalvåg Du trenger javascript for å se video. Hjort på vegen i Kalvåg

Kvar år blir det skote tusenvis av hjort under hjortejakta kring om i landet, men då om hausten. Lisæter støttar eit ekstraordinært fellingsløyve på dei nærgåande dyra i Kalvåg.

– Eg trur det er fornuftig seier ho.

Også Ann Britt Lisbeth Larsen håpar på ein sommar der ein ikkje møter på hjort når ein skal gå rundt hushjørnet i hagen.

Naboar fortel om at hjorten er nærmast husvarm.

– Du kan jage dei, men når du snur ryggen til er dei tilbake, seier Larsen.