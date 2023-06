Hjort stengde Fløyfjelltunnelen

E39 Fløyfjelltunnelen er no open att etter at det eine løpet var stengt ein periode på grunn av ein hjort inne i tunnelen.

– Status no er at hjorten er komen ut av tunnelen. Han blei geleida ut av ein patruljebil. Han forsvann ut av munningen på Sandviken-sida og for opp mot skogen, seier operasjonsleiar Knut Dahl Michelsen.

– Dette er ikkje daglegdags, seier trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad.

– Det er heldigvis ikkje så ofte me opplever dette. No har vegtrafikksentralen stengd tunnelen og me tømmer han for bilar, sa operasjonsleiar Michelsen like før klokka halv åtte.

Politiet kom til staden for å jaga ut hjorten. Dei varsla òg viltnemnda. Klokka 07.45 melde Vegtrafikksentralen at tunnelen var open att.

– Hjorten har kome seg ut ved hjelp av politiet, seier trafikkoperatør Jenny Nilsson.

Viltnemnda blei varsla.

– Me får sjå om me får han ut på naturleg vis og at me får leia han ut på naturleg vis slik at han kjem seg ut uskadd, sa Michelsen i 7.30-tida. Klokka 07.50 melde politiet at dei har fått hjorten ut og at han då verka uskadd og i fin form.