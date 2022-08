Hjort falt ned fra fjell, traff bil

Bilføreren skal være i sjokk, men eller ha sluppet med skrekken, etter at en hjort falt ned fra fjellet og landet på et bilpanser i Sundavegen på fv. 549 på Tysnes onsdag formiddag. Politi og ambulanse er på stedet. Alt tyder på at bilfører er fysisk uskadd. Hjorten gikk det langt verre med, den ligger nå død ved siden av bilen.