Hjemmeskole for mange i Hordaland: Slik påvirker været Vestlandet

Fylkesdirektør Bjørn Lyngedal opplyser overfor Bergens Tidende at videregående skoler i gamle Hordaland fylke vil ha hjemmeundervisning på fredag.

– Hovedgrunnen er å avlaste veisystemet og kollektivtrafikken, sier Lyngedal til avisen.

I Sogn og Fjordane skal elevene ha vanlig fysisk undervisning.

Skoleelever som bruker kollektiv transport holdes hjemme på fredag for å avlaste veiene. Foto: Gerd Johanne Vatne Braadland / NRK

Ulykker og stans i kollektivtrafikken

Uværet har ført med seg ulykker i fylket.

I Åsane i Bergen kolliderte to busser i lav hastighet.

– Bussen skulle bremse, men begynte å skli. Da traff den bussen foran, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Rebnord.

Sjåføren i bussen som begynte å skli fikk glass i munnen, og ble bedt om å oppsøke lokal legevakt.

Ingen passasjerer ble skadet.

I 20-tiden sto en buss på tvers på Lyderhornsveien i Bergen, og sperret begge kjørefelt.

Dermed stanset den all trafikk mot Lyderhornsveien før bilberger flyttet bussen, og veien ble åpnet igjen.

Slik så bussen ut etter ulykken. Foto: Bergen foto media

På Askøy havarerte en brøytebil, og stengte fylkesvei 536 ved Hanevik.

i 22.30-tiden sperrer en buss Tellevikvegen i Åsane bydel i Bergen.

Også bybanen fikk problemer på grunn av de store snømengdene.

En driftsvogn på bybanen havarerte på grunn av et kretskort som sluttet å virke. Det førte til driftsstans på hele linje 1.

– Kretskortet er plassert under vognen, og store mengder snø og slaps spruter opp i vognen. Det tåler kortet dårlig, sier Geir Østerfeldt, fungerende administrerende direktør i Bybanen AS.

Vognen er nå slept vekk, og bybanen er i drift igjen, men med store forsinkelser.

– Det er veldig dumt at kortet er plassert på bunnen av vognen, men den er fra 1989.

– Vi er litt sårbare når det er sånn vinter her i Bergen, men det skjer heldigvis ikke så ofte, sier Østerfeldt.

Driftsvognen havarerte ved Florida bybanestopp. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Mange trafikkulykker

I Møre og Romsdal ber politiet om at folk passer tilpasser farten etter kjøreforholdene på grunn av utfordrende kjøreforhold i store deler av distriktet.

– Vi har fått meldt inn fem trafikkulykker hittil nå i ettermiddag og kveld. Det har vært 13 personer involverte. Syv av dem er tatt med til legevakt, og en til akuttmottak, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes.

Det har vært trafikkulykker i Giske, Molde, Gjemnes, Aure og Sunndal de siste timene.

Trafikkulykke skapte stor kø på Gjemnessundbrua i Kristiansund. Foto: Tipser

I Bergen møter NRK stasjonsleder i Bergen redning, Endre Svendsen på oppdrag.

Han skal berge to biler som har havnet i grøften i Grimseiddalen. Bare noen få hundre meter fra hverandre.

– Jeg har hatt veldig mange oppdrag i dag. Jeg er egentlig stasjonsleder som sitter på kontoret, men på sånne dager som dette må alle ut og jobbe, sier Svendsen.

Snart er også denne bilen klar til å kjøre videre. Foto: Leif Rune Løland / NRK

I beredskap

Bergen, Askøy, Øygarden og Alver kommune har sendt pressemeldinger om at de er i beredskap og følger situasjonen tett.

I Bergen øker etat for hjemmebaserte tjenester bemanningen.

– Tjenester som er nødvendige for å ivareta liv og helse blir prioritert, mens andre oppdrag kan bli forkortet eller avlyst, sier Berit Breistein, etatsdirektør for Etat for hjemmebaserte tjenester.

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik sier at kommunen er i beredskap.

– Situasjonen er krevende, og vi prioriterer liv og helse. Vi er særlig opptatt av at alle får nødvendig hjemmetjeneste, sier han.

I Askøy er det en utfordring å fjerne all snøen.

– Alt av brøytemannskap er ute til enhver tid for å ta unna snøen. Det må ikke parkeres i de lommene som er brøytet opp langs veiene. Disse skal brukes som møteplasser, ikke parkeringsplasser, står det i pressemeldingen.

– Hvis du opplever at innkjørselen din har fått en ny brøytekant, oppfordrer vi at du etter beste evne måker den unna, og ikke skyver det ut igjen på veien. Her må vi bare hjelpe hverandre etter beste evne, sier ordfører Yngve Fosse.

Barnehager og grunnskole holder åpent i alle kommunene.