Hjelpar dømd for underslag

Mannen i 40-åra skulle hjelpe ein yngre mann med å passe på pengane sine. No har Sogn og Fjordane tingrett dømd han til fengsel i 75 dagar for grovt underslag. Mannen skal ha brukt av pengane til eigne rekningar og varekjøp. Han erkjende mange av dei faktiske forholda, men erkjende ikkje straffskuld. No må han betale over 220.000 kroner i erstatning og 3.000 i bot.