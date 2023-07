Maria Skjøneberg står på den store åpne plassen midt i Bergen sentrum og setter stoler på plass. Hun gleder seg til plassen fylles med restaurantgjester.

– Jeg tror dette blir utrolig koselig og god stemning. Folk virker veldig positive og spente. Nå har jeg stått her og pakket opp stoler i noen timer, og mange kommer bort og spør hva som skjer, sier Skjøneberg.

Hun er assisterende restaurantsjef på Holy Cow, som ligger på kjøpesenteret Galleriet like ved.

– Kommer til å gå mest alkohol

Fra og med lørdag formiddag kl. 11 får den og flere andre spisesteder lov å servere alkohol utendørs på Torgallmenningen til kl. 22 på kvelden.

– Da kan folk bestille alt vi har på menyen, og selvfølgelig også alkohol. Det tror jeg det kommer til å gå mest av, sier Skjøneberg.

Adam Bjerck driver en av de sju andre restaurantene som har fått skjenkeløyve:

– Dette blir en utrolig fin ting. Du kan sitte ute og nyte mat og drikke mens du nyter Bergen på sitt beste, sier Bjerck.

Og mange bergensere er positive til at det nå åpnes for skjenking i hjertet av byen.

Positive til skjenking Du trenger javascript for å se video.

KrF: – Vil ekskludere barn og unge

En som slett ikke er happy, er Kristelig folkepartis toppkandidat i Bergen, Joel Ystebø.

– Å plutselig vedta å åpne for alkoholservering på Torgallmenningen i sommer er et uansvarlig og billig valgkampstunt. Det vil ekskludere barn og sårbare grupper fra det viktigste byrommet i Bergen, sier han.

Partiet er slett ikke vant til å tape slike kamper i Vestlandets hovedstad. Skjenkepolitikken i Bergen har i alle år vært av det restriktive slaget, spesielt når det gjelder uteservering.

For i praksis er det KrF som langt på vei har bestemt byens skjenkepolitikk siden tusenårsskiftet.

Joel Ystebø er førstekandidat for KrF i Bergen. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Partiet har og hatt få velgere i byen, men havner som regel i vippeposisjon mellom de politiske blokkene.

Dermed har KrF stort sett vært fast inventar i byrådet, uansett om Ap eller Høyre har styrt, og alltid sikret seg et stramt grep om alkoholpolitikken.

Åpnet opp alkoholfri sone

Men i fjor høst valgte KrF å bryte byrådssamarbeidet med Arbeiderpartiet, MDG og Venstre. Offisielt var begrunnelsen at partiet ikke fikk nok gjennomslag for sakene sine.

Samtidig har partiet klart gitt uttrykk for at det ser for seg et samarbeid med Høyre etter det kommende valget.

Noen uker etter at KrF sa takk for seg, signaliserte byrådet at skjenkepolitikken skulle liberaliseres.

Det aller første som skjedde var at det ble åpnet opp for skjenking i en av byens alkoholfrie soner, ved Bergen kino på Engen, samt en diskusjon om slike soner i det hele tatt er lovlige.

Tappetårnene er på plass. Nå er det klart for utepils. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Så, i bystyremøtet onsdag 3. mai, fikk Høyre, MDG, Folkets Parti og en uavhengig representant flertall for et forslag om å åpne opp for skjenking allerede fra i sommer i en annen av de alkoholfrie sonene, nemlig på selveste Torgallmenningen.

Frp og en rekke uavhengige støttet forslaget.

– På de få soldagene vi har i Bergen ønsker folk å kunne sette seg ned. Opinionsundersøkelser viser at det er flertall for dette i Bergen nå, sa Høyres nye toppkandidat i Bergen, Marit Warncke, som inntil nylig var administrerende direktør for Bergen Næringsråd.

Jana Bergmann rigger til bord på restauranten Allmuens del av uteserveringen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mener timingen er påfallende

I tillegg til KrF og SV stemte også de nåværende byrådspartiene Ap og Venstre imot - ikke fordi de var enige med Ystebø & co, men fordi de to partiene mente avgjørelsen krevde mer saksforberedelser.

– Det er påfallende at dette skjer rett etter at KrF har gått ut av byrådet. Det viser at partiets rolle er viktig i bergenspolitikken, særlig i skjenkepolitikken. Derfor er det viktig at vi kommer inn i byrådskontorene igjen, mener Ystebø.

Han kaller det hele «en trist utvikling» og lover hard kamp om skjenkepolitikken i Bergen når makten skal fordeles etter valget i september, dersom KrF fortsatt er med i kabalen.

– Vi forbereder oss på å kjempe med nebb og klør uansett hvem vi forhandler med, lover Ystebø.

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) avviser antydningene om at byrådet nå tar skjenkepolitikken i en helt annen retning etter at KrF gikk ut av samarbeidet.

– Vi styrer etter akkurat det samme reglementet som har vært gjeldende i hele bystyreperioden, det samme som da KrF var i byråd og det samme som bl.a. Joel Ystebø har stemt for. Når det gjelder skjenking på Torgallmenningen, så var ikke det noe byrådet ville, men noe et flertall i bystyret påla oss.