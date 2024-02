Historisk høg utbetaling til norske bønder

Landbruksdirektoratet gir 17 milliardar kroner i produksjons- og avløysartilskot til norske bønder. Aldri har eingongsutbetalinga i produksjonsstøtte vore større.

Dette er tilskot som vart avtalt i jordbruksoppgjeret i fjor som no kjem inn på kontoen til bøndene. Beløpet er rundt to milliardar kroner høgare enn utbetalinga i fjor.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) seier i ei pressemelding at det er viktig for regjeringa å løfte inntektsmoglegheitene for norske bønder.

– Auken av tilskota som no blir utbetalte i februar, er eit handfast resultat av prioriteringa til regjeringa av norsk matproduksjon, seier han.