Fredet jernbanebro kan være historie etter å ha blitt smadret av vogntog

Det var forrige fredag det smalt i den gamle jernbanebroen på fylkesvei 587 Arna i Bergen.

Et vogntog som var lastet for høyt smadret inn i broen, som brukes av museumstoget på Gamle Vossebanen, den opprinnelige jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

Broen er vernet for sin historiske verdi på banen som ble bygget i 1883.

Nå er fremtiden til broen usikker.

5, 10 eller 15 millioner?

– Plutselig ramlet broen ned på ganske spektakulært vis, sa øyenvitner til NRK etter ulykken.

Bane Nor har opprettet erstatningssak mot forsikringsselskapet til det involverte transportselskapet, Royal Transport.

– Om det blir 5, 10 eller 15 millioner, er for tidlig å svare på, har kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor uttalt til Bergens Tidende.

Det er ikke første gang at broen, som har en høyde på 4,1 meter, har vært gjenstand for alvorlige ulykker.

Men nå tar de ansvarlige for veien til orde for om broen idet hele tatt bør gjenreises etter nok et uhell.

– Det er ikke opp til dem å beslutte, tordner Ivar Gubberud i Museet Gamle Vossebanen.

USIKKER FREMTID: Vestland fylkeskommune er usikker på om de ønsker å bygge opp igjen den vernede jernbanebroen. Fordi det er stor trafikk på veien, bør broen være høyere enn før, mener fagansvarlig Jorunn Hillestad Sekse. Foto: Ingvild Bergaplass / NRK

Åpner for å droppe oppbygging

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for veien som går under broen.

Leder for vedlikehold av bro i Vestland fylkeskommune, Jorunn Hillestad Sekse, er usikker på om broen bør bygges opp igjen, selv om den er vernet.

– Det er stor trafikk på veien, og vi trenger en høyere bro enn det som var der, sier hun.

Prosjektleder i Bane Nor, Karl Morten Undal sier de kan bidra med en heving av broen på maksimalt ti centimeter.

– Det er sterkt ønskelig at veimyndighetene kan bidra på sin side med senking av veibanen, sier han til NRK.

Ifølge fylkeskommunen kan det bli vanskelig.

– For bratt helling på veien, kan skape trøbbel for trafikken. Vi må ned på tegnebrettet og se på mulighetene, sier Sekse.

Dersom fylkeskommunen ikke kommer til enighet med Bane Nor om å sikre tilstrekkelig høyde under broen, mener de man må vurdere å ikke bygge broen opp igjen.

PROVOSERT: Driftsleder Ivar Gubberud ved Museet Gamle Vossebanen sammenligner den gamle jernbanebroen med en stavkirke. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

– Ikke opp til dem

– Dette er et kulturminne som er fredet av Riksantikvaren, så det vil være et inngrep på et fredet anlegg. Det skal gjenoppbygges, mener driftsleder Gubberud.

Det er mye trafikk på veien, som er en av to hovedårer østover ut av Bergen.

Gubberud mener at det er eieren av veien som må ta ansvar for den økende trafikken på Hardangervegen.

– Hvis en stavkirke står i veien for et veianlegg, så river man ikke stavkirken for å få plass til veien.