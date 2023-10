Historisk avtale om kjemikaliar

Ny global FN-avtale skal sikre at farlege stoff blir handterte forsvarleg. Arbeidet har halde på i fleire år, men vart landa laurdag morgon i Bonn i Tyskland.

Avtalen omfattar mellom anna tiltak mot bly i måling og bruk av skadelege plantevernmiddel.

– Dette er ein stor milepæl i det internasjonale arbeidet for å få bukt med forureining. Verda har sidan 2006 hatt eit mål om å nå ei trygg forvaltning av kjemikaliar globalt, men dette har vi ikkje nådd. Derfor er vi no nøydde til å auke ambisjonane og innsatsen for å løyse dei største problema meir effektivt, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.