Hissig og rusa mann i Ullensvang

Like før halv tolv i natt fekk politiet melding om ein svært rusa mann som gjekk rundt i Ullensvang og var ganske hissig. Mannen fekk beskjed om å reise frå staden, men dette lytta han ikkje til. Mannen blir politimeld for å ikkje lytte til politiet, samt for ordensforstyrringar, melder politiet på X.